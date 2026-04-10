Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda yapılan ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu gelişmeler doğrultusunda vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini takip edebilmek için benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Son düzenlemeyle birlikte akaryakıt ürünlerinde indirime gidildi. Benzinin litre fiyatında 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 12 lira 86 kuruşluk düşüş gerçekleşti.

Güncel akaryakıt fiyatları 10 Nisan 2026

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.18 TL

Motorin litre fiyatı: 72.43 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.03 TL

Motorin litre fiyatı: 72.28 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.15 TL

Motorin litre fiyatı: 73.56 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.43 TL

Motorin litre fiyatı: 73.84 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL