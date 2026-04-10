Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 10 Nisan’da Türkiye genelinde geniş bir alanda yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde Çanakkale dışında kalan illerle birlikte Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağış görülecek.

Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak etkili olurken, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Özellikle Doğu Anadolu’da (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ve Osmaniye, Hatay ile Bayburt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Sarı kod verilen iller

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük, Osmaniye

MGM'den peş peşe uyarılar

Yağışların; Doğu Anadolu Bölgesi’nde (Malatya ve Iğdır dışında), Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ve Osmaniye, Hatay ile Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması gerekiyor. Rüzgarın ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarın yol açabileceği risklere karşı tedbirli olunması önem taşıyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif zirai don ihtimali bulunuyor. Özellikle üreticiler ve çiftçilerin bu duruma karşı önlem alması gerekiyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ riski devam ediyor. Bu bölgelerde bulunacak vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

10 Nisan 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE - 13°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

ANTALYA - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu

HATAY - 19°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA - 21°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA - 13°C - Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

BOLU - 6°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU - 7°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM - 4°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS - 5°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA - 11°C - Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

VAN - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR - 14°C - Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP - 17°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT - 16°C - Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA - 17°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı