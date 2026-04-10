Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 10 Nisan’da Türkiye genelinde geniş bir alanda yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde Çanakkale dışında kalan illerle birlikte Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağış görülecek.
Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak etkili olurken, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Özellikle Doğu Anadolu’da (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ve Osmaniye, Hatay ile Bayburt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Sarı kod verilen iller
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük, Osmaniye
MGM'den peş peşe uyarılar
Yağışların; Doğu Anadolu Bölgesi’nde (Malatya ve Iğdır dışında), Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ve Osmaniye, Hatay ile Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması gerekiyor. Rüzgarın ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarın yol açabileceği risklere karşı tedbirli olunması önem taşıyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif zirai don ihtimali bulunuyor. Özellikle üreticiler ve çiftçilerin bu duruma karşı önlem alması gerekiyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ riski devam ediyor. Bu bölgelerde bulunacak vatandaşların dikkatli olması isteniyor.
10 Nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE - 13°C - Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE - 13°C - Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAKARYA - 13°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DENİZLİ - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR - 18°C - Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA - 16°C - Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
ANTALYA - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR - 15°C - Parçalı ve çok bulutlu
HATAY - 19°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA - 21°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR - 8°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KAYSERİ - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA - 13°C - Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
BOLU - 6°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU - 7°C - Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
RİZE - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON - 11°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM - 4°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS - 5°C - Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA - 11°C - Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
VAN - 10°C - Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR - 14°C - Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP - 17°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT - 16°C - Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA - 17°C - Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı