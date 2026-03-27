İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir fen lisesinde korku dolu anlar yaşandı. Okulun kimya laboratuvarında yapılan deney sırasında patlama meydana geldi. Olay, saat 14.30 sıralarında Barış Mahallesi’nde bulunan okulda gerçekleşti.

İddiaya göre, deney esnasında kullanılan gazların tepkimeye girmesi sonucu patlama yaşandı. Patlama sonrası laboratuvarda kısa süreli panik oluştu.

4 öğrenci hafif şekilde yaralandı

Patlama sırasında laboratuvarda bulunan 4 öğrenci el ve yüz bölgelerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralanmaların ciddi olmadığı öğrenilirken, öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ekipler peş peşe sevk edildi

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine okula çok sayıda ekip yönlendirildi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Yaralı öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumları iyi

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından okulda güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Laboratuvarda kullanılan kimyasallar ve deney süreci detaylı şekilde araştırılıyor.