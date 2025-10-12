Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki bazı izin belgeleri süreçlerinde menfaat temini iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayı sonuçlandırdı. Başsavcılık ve MSB’nin koordineli çalışmasıyla ortaya çıkarılan yasa dışı faaliyetler kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Menfaat temini iddiaları soruşturmanın merkezinde

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Millî Savunma Bakanlığı’ndan talep edilen bir kısım resmî izin ve onay belgelerinin düzenlenmesi süreçlerinde usulsüz menfaat sağlandığı yönündeki tespitler üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yapılan titiz incelemeler sonucunda, rüşvet almak, rüşvet vermek ve rüşvete aracılık etmek suçlarını işledikleri şüphesiyle toplam 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Mali şube ekiplerinden eş zamanlı operasyon

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılığın talimatıyla geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 33 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından, şüpheliler Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Adli süreç tamamlandı: 9 tutuklama kararı

Adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 33 zanlının savunmaları ve delil durumları değerlendirildi. Hakimlik, suçun niteliği ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı nedeniyle 9 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Bu kişiler, cezaevine gönderilerek haklarında açılan davanın görülmesini bekleyecekler. Geri kalan 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.