Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 03.05.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. İlanlarda, Kapadokya Üniversitesi tarafından, çeşitli fakülte ve bölümlerde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımı gerçekleştireceği duyuruldu. Profesör ve doktor öğretim üyesi kadroları için gerçekleştirilecek başvuruların 15 gün içinde tamamlanması gerekmekte.

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan çerçevesinde, alımların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

Başvurular, üniversitenin Mustafapaşa Yerleşkesi adresine şahsen veya posta yoluyla gerçekleştirilecek.

Yetkililer tarafından, e-posta üzerinden yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği ifade edilirken, adayların yalnızca bir kadro için başvuru yapabileceği ifade edildi.

İlan çerçevesinde, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilecek alım kadroları belli oldu. Alım yapılacak kadrolar;

- Psikoloji Bölümü (Profesör),

Klinik Psikoloji veya Uygulamalı Psikoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak ya da tıp mezunu olup psikiyatri alanında uzmanlık/doktora yapmış olmak ve ilgili alanda akademik çalışmalar yürütmüş olmak.

- Psikoloji Bölümü (Doktor Öğretim Üyesi):

Klinik Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak.

- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Doktor Öğretim Üyesi):

İlgili alanda doktora yapmış olmak ya da İngilizce Dil Bilimi veya İngilizce Öğretmenliği alanında doktora sahibi olup çeviribilim alanında çalışmalar yürütmüş olmak olarak açıklandı.

Profesör ve doktor öğretim üyesi kadroları için adaylardan; başvuru formu, YÖK formatında özgeçmiş, yayın listesi,

diploma ve kimlik belgeleri, adli sicil kaydı, yabancı dil belgesi gibi çeşitli evraklar talep edilmekte.

İlan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde gerçekleştirilmeyen başvurular geçersiz olacak.