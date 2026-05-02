Son Mühür- Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) yeni yönetimini belirlemek üzere gerçekleştirilen genel kurulda, yeni dönem belli oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlık koltuğuna oturan isim oldu. Yerel yönetim temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği oylama sonucunda Seçer, TBB’nin yeni başkanı seçildi.

Genel kurula birçok belediye başkanı ve partililer katıldı. Toplantıya katılan İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan Son Mühür’e konuştu.

“Muhalefet problem yarattı”

Türkiye Belediyeler Birliği başkanının seçilmesi ve olağanüstü toplantıyı değerlendiren Arslan, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, milletin temsilcileri de buraya geldi. Muhalefet problem yarattı ancak, gördüğünüz gibi adalet tecelli ediyor. Bu ülkede adalet tecelli edecek. Hukuk yerini bulacaktır. Vahap Başkanı’ da tebrik ediyorum” dedi.

“Liyakatli kadrolarla çalışıyoruz”

İstanbul’un büyükşehir olmasını değerlendiren Arslan, “Zorlandığımız bir konu yok çünkü liyakatli kadrolarla çalışıyoruz. İstanbul bize emanet. Emanete en güzel şekilde sahip çıkıyoruz. Kimse de bizi zorlayamaz” diye konuştu.