Son Mühür - Kuzey Kore’de Covid-19 pandemisi döneminde infazların dikkat çekici şekilde arttığı bildirildi. Yeni bir rapor, özellikle yabancı kültür tüketimi ve siyasi suçlara verilen idam cezelerinde ciddi artış yaşandığını ortaya koydu.

Pyongyang yönetimi, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Ocak 2020’de sınırlarını kapatmıştı. İnsan hakları savunucuları ise bu kararın ülkedeki mevcut hak ihlallerini daha da ağırlaştırdığını ifade ediyor.

Rapora göre, sınırların kapatılmasının ardından geçen yaklaşık beş yılda infazlar ve idam cezaları önceki döneme kıyasla iki kattan fazla arttı. Aynı süreçte idama mahkûm edilen kişi sayısının da üç kattan fazla yükseldiği belirtildi. Çalışmada, yüzlerce Kuzey Koreli sığınmacıdan elde edilen veriler kullanılırken, toplamda 144 infaz ve idam cezası vakası incelendi.

Yabancı kültür faaliyetlerine idam cezası

Pandemi sonrasında özellikle Güney Kore yapımı film, dizi ve müzik gibi “yabancı kültür” faaliyetlerine yönelik idam cezelerinde belirgin artış yaşandığı ifade edildi. Siyasi suçlar kapsamında ise lider Kim Jong Un’u eleştirmek gibi eylemler nedeniyle verilen infazların da ciddi ölçüde arttığı kaydedildi. Raporda, bu durumun artan iç memnuniyetsizliğe karşı devletin baskıyı yoğunlaştırdığına işaret edebileceği değerlendirildi.

Halka açık şekilde gerçekleştiriliyor

Rapora göre infazların yaklaşık dörtte üçü kamuya açık şekilde gerçekleştirildi ve çoğu kişi kurşuna dizilerek öldürüldü. Kuzey Kore yönetiminin ise işkence, zorla çalıştırma ve ifade ile hareket özgürlüğüne yönelik ağır kısıtlamalar dahil olmak üzere çok sayıda insan hakları ihlaliyle suçlandığı belirtildi.

65 bin kişi toplama kampında tutsak

Kuzey Kore’de yaklaşık 65 bin kişinin tutulduğu dört siyasi mahkûm kampının bulunduğu ve bu kişilerin ağır koşullar altında zorla çalıştırıldığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri ise son on yılda ülkedeki insan hakları durumunun iyileşmediğini, aksine birçok alanda daha da kötüleştiğini bildiriyor.