Son Mühür- İktidara yakın kulis bilgilerini paylaşan Abdülkadir Selvi ve Ahmet Hakan'a yönelik olarak talimatla yazı yazıyorlar iddiası gazeteci Cem Küçük'ün başını ağrıtacak gibi görünüyor.

TGRT Haber'de,

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konunun tartışılmasını istediğinde Abdulkadir Selvi’ye söyleniyordu, o da yazıyordu."

Selvi’nin yazdığı hiçbir şey (kabine listeleri vb.) aslında gerçek çıkmıyordu; tek amaç o konuyu kamuoyunda tartıştırmaktı!" diyen Cem Küçük'ün sözlerine tepki gazeteci Tamar Tanrıyar'dan geldi.

Cem Küçük için "Bu adam tam bir kripto!" yakıştırmasında bulunan Tanrıyar,

''Kendi meslektaşlarına bu kadar rahat iftira atabiliyor. Bu açıkça yanıltıcı bilgiyi yayma suçudur. Abdülkadir Selvi ve Ahmet Hakan Cem Küçük hakkında derhal dava açmalılar. Yoksa iddiaları kabullenmiş olurlar. Bu adamı da havaya sokarlar. Bu direk yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçudur'' değerlendirmesinde bulundu.

Küçük'e, "TGRT'den ayrıl, Halk TV veya Sözcü'ye geç!" diye seslenen Tamar Tanrıyar, Cem Küçük'ün iktidara yakın bir isim olarak anılmasına da karşı çıktı.

Küçük’ün artık iktidara yakın bir isim olarak anılmaması gerektiğini belirten Tanrıyar, "

Özgür Özel’in CHP’sine yakın Yılmaz Özdil demek neyse, Cem Küçük de odur" benzetmesini yaptı.

