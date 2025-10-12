Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Biden'a Mayıs ayında teşhisi konulan prostat kanseri nedeniyle hazırlanan tedavi protokolü doğrultusunda, radyoterapi ve hormon tedavisi uygulanmakta olduğu bildirildi. Dünya siyaset gündemini yakından ilgilendiren bu gelişme, Başkan'ın sağlık durumuyla ilgili kamuoyundaki merakı gidermeye yönelik atılmış bir adım oldu.

Tedavi planı sözcü tarafından doğrulandı

Eski Başkan Joe Biden’ın tedavi sürecine ilişkin detaylar, bizzat Joe Biden’ın sözcüsü aracılığıyla duyuruldu. Yapılan resmi açıklamada, “Prostat kanseri tedavi planının ayrılmaz bir parçası olarak, Başkan Biden şu an itibarıyla radyoterapi ve hormon tedavisi almaktadır,” ifadelerine yer verildi. Bu tedavi yöntemlerinin, prostat kanserinin yönetiminde sıklıkla tercih edilen standart protokoller olduğu biliniyor. Yetkililer, tedavinin etkinliği ve sürecin gidişatı hakkında düzenli olarak bilgilendirme yapmayı sürdürüyor.

Tedavi süreci planlandığı gibi ilerliyor

Verilen bilgilere göre, Joe Biden'ın tedavi süreci, uzman doktorlar tarafından önceden belirlenen programa uygun olarak sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Tedavi planının uygulanmasında herhangi bir aksaklık yaşanmadığı ve tıbbi yönden sürecin kontrol altında tutulduğu kaydedildi. Önemli bir detay olarak, eski Başkan'ın moral ve motivasyonunun da yüksek olduğu ve günlük yaşantısına devam etme konusunda dirençli olduğu belirtildi.