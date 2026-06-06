Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluşunun 115’inci yıl dönümü nedeniyle İzmir Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı ev sahipliğinde organize edilen "Gençlik ve Havacılık Festivali", büyük coşkuyla kapılarını açtı. 6-7 Haziran tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak festivalde, aileler, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda askeri yetkili bir araya geldi.

Hep bir ağızdan marşı söylediler

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu öğrencileri ve geçmiş dönem komutanlarıyla yan yana gelerek Hava Harp Okulu Marşı'nı hep bir ağızdan seslendirdi.

Gökyüzünün hakimleri nefes kesti

Törenin devamında, Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan hava araçları pistte resmi geçit töreni düzenledi. Törende, Orgeneral Kadıoğlu araçları tek tek selamladı.

Törenin ardından başlayan hava gösterisi ise katılımcıların adeta nefesini kesti. Festivalde, özel paraşütçüler de aylayış gösterdi. Tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen genel maksat helikopteri GÖKBEY’in sergilediği performans izleyicilerden büyük alkış topladı. Türk Yıldızları ise gökyüzünde gerçekleştirdikleri muazzam akrobasi hareketleriyle coşkuyu zirveye taşıdı.