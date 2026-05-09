Hepimiz bahçemizin yemyeşil, sık çalılıklarla bezeli bir vaha gibi görünmesini isteriz elbet. Ancak bazen bu estetik tercihlerimiz, hiç istemediğimiz ve tehlikeli misafirleri ağırlamamıza sebep olabiliyor. Son dönemde yapılan incelemelere göre, özellikle nemi hapseden ve güneş ışığının toprağa ulaşmasını engelleyen o meşhur dekoratif bitkiler, keneler için biçilmiş kaftan haline gelmiş durumda. Yani kene dendiğinde akla gelen o balta girmemiş ormanlar, artık yerini evimizin önündeki "bakımlı" görünen ama aslında tehlike saçan bahçelere bırakıyor.

Nemli ve gölgeli köşeler kenelerin sığınağı oluyor

Kenelerin hayatta kalması için en büyük şart nem. Eğer bahçenizde hava akımını kesen, zeminle irtibatı çok sık olan bitkiler varsa, orada kene olması kuvvet ile muhtemel. Mesela peyzajcıların çok sevdiği o meşhur Thunberg Kadın Tuzluğu çalısı... Bu bitki, yapısı gereği zemine yakın yerlerde nemi öyle bir hapsediyor ki, keneler için sanki özel bir yaşam alanı inşa edilmiş gibi oluyor. Güneşin yakıcı etkisinden korunan keneler, bu gölgeliklerde rahatça ürüyor.

Bir kenarda unutulmuş eski yaprak yığınları, biçilmemiş uzun otlar veya sürekli ıslak kalan su kenarları da tam bir kene yatağına dönüşebilir.. Uzun otlar, kenelerin saklanıp bir sonraki hedefini beklediği birer gözetleme kulesi işlevi görüyor. Yani bahçeniz ne kadar "doğal" ve kendi haline bırakılmışsa, risk o derece katlanıyor.

Tehlikeyi azaltmak için basit ama etkili yollar var

Peki ne yapmalı, tüm bitkileri söküp atmalı mı? Tabii ki hayır. Uzmanların tavsiyesi aslında oldukça basit ama süreklilik isteyen bir bakım programından geçiyor. İlk adım olarak, sık dallı süs bitkilerinin alt kısımlarını mutlaka seyreltmek gerekiyor. Güneş ışığının toprağa değmesi, o bölgedeki nemi kurutarak kenelerin yaşam şansını bitiriyor.

Ayrıca, çocukların oyun oynadığı alanlarla bu yoğun bitki grupları arasına taş yollar veya küçük çakıl bariyerler inşa etmek, fiziksel bir engel oluşturması açısından çok mantıklı bir hamle. Son olarak, otları her zaman kısa tutmak en etkili silah. Unutmamak lazım ki; biraz hava akımı ve biraz güneş ışığı, bu sinsi zararlıların en büyük düşmanı. Bahçemizi kendi haline bırakmak yerine, onu kontrollü bir yaşam alanına dönüştürmek bugünlerde hayati önem taşıyor.