İzmir temsilcisinin öz kaynağından yetişen yetenekli file bekçisi Arif Şimşir, geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Altınordu formasıyla ligde 23 resmi müsabakada görev yapan 1.95 boyundaki genç eldiven, kalesinde devleştiği bu maçlarda tam 7 kez penaltı vuruşunda gole izin vermeyerek Süper Lig kulüplerinin radarına girdi. Genç milli takımların farklı yaş kategorilerinde (U15, U17, U18, U19) 14 kez ay-yıldızlı formayı terleten, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta görev alan Arif'in, Çorum FK ile 3+1 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Bu transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Altınordu'nun kasasına önemli bir bonservis geliri koyacağı ifade edildi.

Kaleci fabrikası unvanını bir kez daha tescilledi

Arif Şimşir'in Süper Lig ekibine transferi, Altınordu'nun Türk futbolundaki "kaleci fabrikası" unvanını bir kez daha perçinledi. İzmir kulübü, daha önce de yetiştirip vitrine çıkardığı Berke Özer, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe, Onur Alp Çevikkan, Erhan Erentürk, Ali Emre Yanar, Ozan Can Oruç, Serhat Öztaşdelen ve Mert Furkan Bayram gibi yetenekli file bekçilerinin satışından ciddi bonservis kazançları elde etmişti. Arif'in Çorum FK'ya gidişiyle birlikte, kırmızı-lacivertli kulüp hem Türk futbolunun kaleci havuzunu beslemeye devam etti hem de kulüp bütçesine önemli bir finansal katkı sağlama geleneğini sürdürdü.