Son Mühür / Atakan Başpehlivan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 14 Haziran Cumartesi günü İzmir’e gelerek hazırlanan bir dizi program ile vatandaşlarla, partilileriyle ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

Ağıralioğlu basın mensuplarıyla ve parti teşkilatıyla bir araya gelecek

İstikbalin Anahtarı İzmir’de sloganıyla yapılacak İzmir programında Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu’nun ilk olarak basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kentin ve ülkenin sorunlarını konuşacağı ardından Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek büyük salon buluşma ile teşkilatı ile buluşacağı öğrenildi.

Yavuz Ağıralioğlu: Seçim otobüsüne İzmir’den bineceğiz

İzmir’de gerçekleştireceği ziyaret öncesinde konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise, seçim otobüsüne İzmir’de bineceğinin altını çizerek, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz İzmir’de seçim otobüsüne biniyoruz. Bizim için artık zamanında yapılacak seçim bile erkendir. Hükümete bu kadar yükünüz ne için yapamadıklarını soracağız, muhalefete bu kadar sorun vardı nasıl iktidar olamadınız diye soracağız? Bunun için mevcut zaman bize anca yeter. Anahtar Parti, Türk milletinin umudu olacak.”