Son Mühür/Selda Meşe- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Bölgesel Muhtarlar Toplantıları kapsamında Altındağ bölgesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi. Toplantılar sayesinde mahallelerin öncelikli ihtiyaçları doğrudan ilgili birimlerle değerlendirilirken, çözüm süreçleri de yakından takip edildiğini dile getiren Başkan Eşki, “Sorunları yerinde dinliyor, çözümleri birlikte üretiyoruz” diye konuştu.

Yeni dönem ihtiyaçları masaya yatırıldı

Belediyenin katılımcı ve yerinde yönetim anlayışını güçlendiren buluşmalarda mahallelerin ihtiyaçlarının doğrudan ele alındığı, daha önce iletilen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken,yeni dönem ihtiyaçları ve çözüm bekleyen konular da masaya yatırıldı. Bölgedeki altyapıdan çevre düzenlemelerine, park alanlarından temizlik hizmetlerine kadar birçok başlıkta karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Dramalılar Köşkü’nde gerçekleştirilen toplantıya Çamkule, Merkez, Meriç, Zafer, Serintepe, Tuna, Birlik ve Koşukavak mahallelerinin muhtarlarının yanı sıra belediyenin temizlik işleri, fen işleri, park ve bahçeler, zabıta müdürlükleri başta olmak üzere ilgili birim müdürleri ve başkan yardımcıları katıldı.

"Sorunları sahadan dinlemek önemli"



Mahalle muhtarlarının yerel yönetimlerin en önemli çözüm ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Eşki, “Bornova’yı birlikte yönetme anlayışımızı güçlendirmek için muhtarlarımızla düzenli olarak bir araya geliyoruz. Her mahallenin ihtiyacı farklı; bu nedenle sorunları sahadan dinlemek ve çözümü birlikte üretmek büyük önem taşıyor. Belediyemizin tüm birimleriyle koordinasyon içinde çalışarak Bornova’nın her noktasına eşit ve hızlı hizmet ulaştırmayı sürdüreceğiz. Muhtarlarımızın aktardığı her talep bizim için yol gösterici oluyor.”

