Yıllardır Süper Lig hasreti çeken ev sahibi takım için bu doksan dakika kelimenin tam anlamıyla hayati bir önem taşıyor. Yönetimin satışa sunduğu otuz bin biletin birkaç saat içinde tükenmesi, şehirdeki olağanüstü heyecanı gözler önüne seriyor. Sahasında hata yapmak istemeyen yeşil kırmızılı ekip, alacağı galibiyetle şampiyonluk yürüyüşünü taçlandırmayı hedefliyor. Taraftarlar ise alınacak muhtemel bir galibiyetin takımı doğrudan üst lige taşıyıp taşımayacağı sorusuna yoğun bir şekilde yanıt arıyor.

Ligdeki mevcut puan tablosu, şampiyonluk yarışının ne kadar çetin geçtiğini net bir şekilde kanıtlıyor. TFF 1. Lig'de şu an liderlik koltuğunda 75 puanla Erzurumspor oturuyor. Diyarbakır temsilcisi Amedspor ise 71 puan toplayarak zirveyi ikinci sıradan oldukça yakından takip ediyor. Üçüncü basamakta yer alan Esenler Erokspor takımı ise 67 puana sahip. Puanlar arasındaki bu dar makas, iç sahada alınacak galibiyetleri şampiyonluk düğümünü çözmede kilit bir hale getiriyor. Ne var ki sadece Ümraniyespor engelini aşmak, kupayı kaldırmayı matematiksel olarak kesinleştirmiyor. Ev sahibi ekibin maçı kazanıp liderin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor. TFF 1. Lig'de oynanacak son 4 maçın sonuçları, şampiyonu ve Süper Lig biletini alanları nihai olarak belirleyecek.

Bir önceki hafta zorlu Esenler Erokspor deplasmanından bir puan çıkaran Diyarbakır temsilcisi, şampiyonluk yarışındaki liderlik koltuğunu bırakmadı. Deneyimli teknik adam Mesut Bakkal yönetimindeki oyuncular, sezonun geride kalan bölümündeki tüm maçlara adeta bir kupa finali gözüyle bakıyor. Zirvedeki rakiplerin de zaman zaman puan kaybı yaşadığı bu dönemde, iç sahada alınacak galibiyetler şampiyonluk düğümünü çözme noktasında kilit rol oynuyor. Ne var ki ligin bitimine haftalar kala sadece Ümraniyespor engelini aşmak, kupayı kaldırmayı kesin olarak garantilemiyor. Puan tablosundaki farkların oldukça dar olması sebebiyle, ev sahibi ekibin maçı kazanıp diğer rakiplerin de puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor. Yine de taraftar önünde alınacak coşkulu bir galibiyet, Süper Lig kapılarını ardına kadar aralıyor.

Amedspor Ümraniyespor'u yenerse Süper Lig'e çıkar mı ve şampiyonluk ihtimalleri

Puan durumu incelendiğinde şampiyonluk hesapları daha da netleşiyor. Amedspor evinde Ümraniyespor takımını mağlup etmesi durumunda altın değerinde bir üç puanı cebine koyuyor. Fakat en yakın takipçilerin de haftayı kayıpsız geçmesi halinde matematiksel şampiyonluk mecburen sonraki haftalara kalıyor. Süper Lig vizesini almak için sezon sonuna kadar hatasız ilerlemek tek yol olarak öne çıkıyor. Teknik ekip ve futbolcular, şehirdeki bayram havasına rağmen kutlamalar için erken davranmak istemiyor ve sadece saha içine odaklanıyor. Tribünleri dolduran on binlerce taraftarın desteğiyle gelecek bir galibiyet, takıma büyük bir moral aşılarken rakiplerin de omuzlarına ciddi bir stres yüklüyor.

Şampiyonluk yolunda

Diyarbakır sokaklarında maç saati hayat adeta dururken, takımın en büyük kozu muazzam taraftar desteği oluyor. Kapasitesi otuz üç bini bulan dev stadyumda tek bir boş koltuk bile kalmazken, tribünlerden yükselecek tezahüratlar futbolcuları ekstra motive ediyor. Mesut Bakkal da hafta boyunca yaptığı idmanlarda oyuncularına artık puan kaybına tahammülleri kalmadığını açıkça anlatıyor. Kritik maç öncesi kadroda göze batan bir sakat ya da cezalı futbolcu bulunmaması, kenar yönetiminin taktiksel anlamda elini bir hayli rahatlatıyor. Hakem Erdem Mertoğlu düdüğüyle başlayacak olan bu zorlu doksan dakika, tüm futbolseverler için büyük bir merak konusu. Yıllar süren Süper Lig hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen kulüp, bu virajı da kayıpsız dönerek adını Türk futbol tarihine yazdırmayı amaçlıyor.