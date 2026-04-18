Geçtiğimiz hafta Bucaspor 1928 karşısında kazandıkları 2-0’lık İzmir derbisi, Altınordu’ya büyük bir moral oldu. Düşme hattının sadece 2 puan üzerinde, 31 puanla nefesini tutan İzmir ekibi, şimdi ligin son iki haftasına girerken rotasını Antalya deplasmanına çevirdi.

Takımın planı net!

Ligden düşmesi kesinleşen 23 puanlı Kepez Spor’un konuğu olacak olan Altınordu, bu maçı kazanıp ligin son haftasına avantajlı girmeyi hedefliyor.

Takımın planı çok net: Sahadan galibiyetle ayrılıp, kalan iki maçı da kayıpsız geçerek ligde kalma yolundaki işi bitirmek.

Maç Detayları:

Rakip: Kepez Spor

Yer: Kepez Hasan Doğan Stadı

Saat: 15.00

Hakem: Burak Olcar

Teknik Direktör Yusuf Şimşek, bu kritik viraj öncesinde hem takımı hem de camiayı kenetlenmeye davet ederek "Altınordu Spor Kulübü için şimdi kenetlenme zamanı. Biz sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz ve başaracağız. Değerli taraftarımız, dostlarım, arkadaşlarım; tribünde desteğinize ihtiyacımız var. Bu yolda asla yalnız yürümeyeceğimizi biliyorum" dedi.