Milyonlarca ortaokul öğrencisinin ter dökeceği 13 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kaldı. Sınav stresi devam ederken, lise tercihi için alternatif yolları değerlendiren aileler erken hazırlığa başladı. LGS puanıyla hedefine ulaşamama ihtimalini göz önünde bulunduran veya evine en yakın lisede eğitim almak isteyen adaylar, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile öğrenci kabul eden kurumları şimdiden mercek altına alıyor. İzmir genelindeki Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu ile İmam Hatip liselerinin sınavsız geçiş kontenjanları büyük ilgi görüyor. Karar aşamasındaki aileler, çocuklarının diploma notuna en uygun okulu bulabilmek adına 2025 yılına ait İzmir OBP ile alan liseler taban puanları ve sınavsız öğrenci alan liseler listesini bir referans rehberi olarak kullanıyor.

İZMİR SINAVSIZ OBP İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER HANGİLERİ?

İzmir genelinde Karşıyaka, Bornova, Buca, Konak ve Karabağlar gibi nüfus yoğunluğu yüksek ilçeler başta olmak üzere 30 ilçenin tamamında sınavsız yerleşilebilecek yüzlerce lise adayı bekliyor. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden ikametgah adreslerine göre kendi kayıt alanlarındaki veya komşu alanlardaki okulları kolayca seçiyor. Öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının ortalamasıyla oluşan OBP, bu liselere giriş biletini oluşturuyor.

2026 İZMİR ANADOLU LİSELERİ OBP TABAN PUANLARI NE OLACAK?

Sınavsız geçiş döneminde velilerin ve öğrencilerin ilk tercihi genellikle Anadolu liseleri oluyor. Yoğun talep nedeniyle merkez ilçelerdeki bu liselerin taban puanları her zaman oldukça yüksek seyrediyor. 2026 yılı için yeni açıklanacak veriler öncesinde, ailelere yol göstermesi açısından İzmir'in gözde Anadolu liselerinin geçen yılki OBP taban puanları şu şekilde listeleniyor:

Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi: 97,52

Karşıyaka Adnan Menderes Anadolu Lisesi: 97,18

Buca Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi: 96,91

Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi: 96,78

Konak Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi: 95,56

Çiğli Tuğba Özbek Anadolu Lisesi: 95,50

İZMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANLARI KAÇ?

Erken yaşta meslek sahibi olmayı ve teknik alanda uzmanlaşmayı hedefleyen öğrencilerin rotası Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine (MTAL) çevriliyor. Programın türüne ve alanına göre OBP taban puanları 30'lardan 80'lere kadar uzanan çok geniş bir yelpazede değişiyor. Geçtiğimiz eğitim yılında yüksek puanla kapatan İzmir'in önde gelen meslek liselerinden bazıları şöyle sıralanıyor:

Bergama 70. Yıl MTAL: 86,32

Torbalı İbn-i Sina MTAL: 84,01

Karşıyaka Zeki Şairoğlu MTAL: 83,45

Konak Göztepe MTAL: 83,09

Bayraklı Gazeteci Çetin Altan MTAL: 82,81

İZMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ OBP PUANLARI KAÇ?

Dini ilimlerin yanı sıra fen ve sosyal bilimler alanında da yoğun bir eğitim veren Anadolu İmam Hatip Liseleri, kendi kayıt alanlarındaki öğrencileri sınavsız olarak kabul etmeye devam ediyor. Bu okulların taban puanları, bulundukları bölgenin öğrenci yoğunluğuna ve okulun sunduğu özel projelere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Geçen yılki yerleştirmelere göre öne çıkan bazı okulların puanları kayıtlara şu şekilde yansıdı:

Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesi: 85,45

Narlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi: 77,84 İzmir’de sanatla çevre farkındalığı: “Çevre Demişken…” oyununa büyük ilgi İçeriği Görüntüle

Çeşme Şehit Şener Kolay Anadolu İmam Hatip Lisesi: 66,57

Balçova Anadolu İmam Hatip Lisesi: 59,19