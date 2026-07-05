İzmir futbolunun köklü kulubü Altınordu, 2. Lig’e katılmama kararıyla sarsıldı. Kırmızı-lacivertli camiada adeta şok etkisi yaratan bu hamlenin sonrasında, tüm gözler Başkan Seyit Mehmet Özkan’a çevrilmiş durumda.

Kulübün geleceğini doğrudan etkileyecek bu süreçte, camianın önde gelen isimleri karara sert tepki gösterirken, kulislerde hala bir umut ışığı olduğu konuşuluyor.

Camia tepkili

Kulübün önde gelen isimleri, lige katılmama kararına tepkisiz kalmadı. Kararın sonrasında seslerini yükselten camianın etkili isimleri, Seyit Mehmet Özkan’ın bu karardan vazgeçmesi gerektiğini dile getiriyor.

Özkan'ın fikrinden vaz geçerek geri adım atması halinde, İzmir ekibinin profesyonel liglerdeki yolculuğuna kaldığı yerden devam edebileceği belirtiliyor.

Esneklik sağlanabileceği öne sürüldü

Süreçle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinde yaşananlar.

Altınordu, lige katılım formunu TFF'ye göndermedi ve başvuru için tanınan süre doldu. Ancak futbol kulislerinde dolaşan iddialara göre, federasyon 102 yıllık bu köklü kulübe ayrıcalık tanımaya hazır.

Kritik zirve kapıda

Önümüzdeki günlerde Altınordu Spor Kulübü Derneği yöneticileri ile Seyit Mehmet Özkan’ın masaya oturması bekleniyor.

Bu kritik toplantıdan gelecek sonuç, kırmızı-lacivertli kulübün ya tamamen profesyonel liglerden çekilmesine ya da ligde var olma yarışına devam etmesine yol açacak.