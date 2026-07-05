Yaşar Üniversitesi’nde iki annenin ilham veren mezuniyet hikayesi dikkat çekti. 29 yıllık tıp doktoru Serpil Urhan Hukuk Fakültesi’nden mezun olurken, eğitimine yıllar sonra yeniden başlayan 47 yaşındaki Gülay İvginli ise Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nı ikincilikle tamamladı. Kızına ve oğluna örnek olmak için çıktıkları eğitim yolculuğunu başarıyla tamamlayan iki anne, azimleriyle gençlere ilham verdi.

Yaşar Üniversitesi çatısı altında buluşan Dr. Serpil Urhan ve Gülay İvginli, eğitimin, öğrenmenin ve hayallerin peşinden koşmanın yaşının olmadığını tüm Türkiye’ye kanıtladı. Biri tıp dünyasındaki tecrübesini hukukla taçlandırarak sağlık hukukuna adım atmaya hazırlanırken, diğeri de turizm sektöründe daha büyük başarılar elde etmek için kollarını sıvadı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olan ve pratisyen hekim olarak uzun yıllar görev yapan, iş yeri hekimliği ve ilk yardım eğitmenliği deneyimi de bulunan Dr. Serpil Urhan, halen Turgutlu Devlet Hastanesi’nde görev yapıyor.

2021 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı

Hekimliğin ardından bu kez başka bir başarı hikayesine imza atan Urhan, üniversite sınavına hazırlanan kızını motive etmek için onunla birlikte ders çalışmaya başladı. O yıllarda yitirdiği emekli baş komiser babasının yarım kalan hukuk okuma hayalini gerçekleştirerek 2021 yılında Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

Başarılı tıp doktoru, geçtiğimiz günlerde kep atarak mezuniyet coşkusu yaşadı. İzmir’de liseden mezun olduktan sonra iş hayatına atılan ve anne olduktan sonra aktif çalışma hayatına ara veren 47 yaşındaki Gülay İvginli ise yarım kalan eğitim serüvenini muhteşem bir başarıyla taçlandırdı.

İçindeki üniversite özlemini dindirmek için önce İngilizce kursuna yazılan, ardından çevresinin desteğiyle sınava giren, 17 yaşında oğlu olan İvginli, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’na yüzde 50 burslu olarak yerleşti. Eğitim hayatındaki üstün başarısıyla bursunu yüzde 100’e çıkaran azimli anne, bölümünü ikincilikle bitirme başarısı gösterdi.

"Önümüzdeki süreçte hekimlikten emekli olup, sağlık hukuku alanında çalışmak istiyorum"

Yeniden üniversite öğrencisi olmanın kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını söyleyen Dr. Serpil Urhan, ikinci üniversite deneyimini şu ifadelerle anlattı: "Üniversiteli olmak bana yeniden enerji verdi. Gençlerle aynı ortamı paylaşmak, onların dünyasını görmek son derece kıymetliydi. Bana sadece diploma değil, bakış açısı da kazandırdı. Öğrencilik dönemimde hastanedeki nöbet düzenimi ders programına göre ayarladım. Yorgunluğumu ise derslerde unuttum. Önümüzdeki süreçte hekimlikten emekli olup, sağlık hukuku alanında çalışmak istiyorum."