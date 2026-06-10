İzmir futbolunun köklü temsilcilerinden Altınordu’da gerilim devam ediyor. Kulübün geleceği üzerine gerçekleştirilen devir görüşmeleri, Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın masaya koyduğu sert şartlar sebebiyle bir türlü çözüme kavuşamıyor.

Özkan A Takım’dan çekilmek istiyor

Altınordu’nun simge ismi Seyit Mehmet Özkan, kulübün yönetim yapısında köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Özellikle A Takım organizasyonunu artık yürütmek istemeyen Başkan Özkan, kulübün yarışmacı haklarını başka bir yatırımcıya devrederek profesyonel futbol sahnesinden kademeli olarak çekilmeyi planlıyor.

Sonraki satış paylarını bırakmaya sıcak bakmıyor

Görüşmelerin tıkandığı en kritik nokta, mali detaylar. İddialara göre Başkan Özkan, gelecekte kulüpten transfer olacak oyuncuların "sonraki satış paylarını" bırakmaya sıcak bakmıyor.

Yatırımcılar, kulübün haklarını almanın dışında gelecekteki transfer gelirlerinden de pay sahibi olmak isterken, Özkan’ın bu geliri şahsi ya da kulübün altyapı faaliyetleri için koruma isteği yatırımcıları çıkmaza sokuyor.

Yalnızca satış payları değil, altyapının işleyişi de masada büyük bir sorun yaratıyor. Başkan Özkan, şehir merkezindeki ve diğer şehirlerdeki altyapı tesislerinin yeni yatırımcının kontrolü dışında, tamamen kendi yönetiminde kalmasını şart koşuyor.

Geri adım atmak istemiyor

Görüşmelerde öne çıkan en kritik başlıklardan biri ise kulübün yıllardır oluşturduğu kültürün korunması oldu.

Seyit Mehmet Özkan, olası bir devir sürecinde bile kulübün temel değerleri ve altyapı vizyonu konusunda geri adım atmak istemiyor. Altınordu’nun;

İsminin değiştirilmemesi,

Kırmızı-lacivertli renklerin korunması,

Armanın aynı kalması ve

Kulübün İzmir dışına taşınmaması,

Özkan’ın olmazsa olmaz şartları arasında yer alıyor. Ayrıca, yeni yönetimin Torbalı’daki tesisleri kullanabilmesi adına belirli bir kiralama ücreti ödemesi gerekeceği de konuşulan başlıklar arasında.