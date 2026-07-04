İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin tarihi ve ticari kalbi olan Kemeraltı Çarşısı esnafıyla bir araya geldi. Bölgedeki esnafın talep ve beklentilerini birinci ağızdan dinleyen Başkan Tugay, çarşının geleceğine yönelik kısa ve uzun vadeli projeleri paylaştı.

Görüşmeye dair sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Başkan Tugay, tarihi çarşının hak ettiği değeri görmesi için esnaf ile ortak akıl ve iş birliği vurgusu yaptı.

"Kemeraltı İçin İş Birliğine Devam Edeceğiz"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Kemeraltı Çarşımızın değerli esnafıyla bir araya geldik. Esnafımızın istek ve ihtiyaçlarını dinleyerek üretebileceğimiz çözümleri değerlendirdik; kısa ve uzun vadede gerçekleştireceğimiz projeleri konuştuk. Kemeraltı'nın hak ettiği değeri görmesi için esnafımızla iş birliği içinde olacak, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."