Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Bayraklı ilçesinde belediye ile Tüm Bel Sen İzmir 2 No’lu Şube arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için 13 Nisan pazartesi günü başlatılan eylem 15.gününde devam ediyor.

teklif, sözleşmede bulunan yasal sınırın da altına çekilerek 5 bin TL'ye düşürülmüştü. Belediye memurları ise çalışan işçilere kıyasla daha düşük maaş alacaklarını dile getirmeye devam ediyor.

"Kazandığımız hakkımızdan geri adım atmayacağız"

Belediye Binası önünde açıklama yapan Tüm Bel Sen 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, " Bir toplu sözleşme yapılıyorsa bu masanın bir tarafında sendika bir tarafında belediye yönetimi vardır. Daha sonra tek taraf olarak TİS’i geri çektiler. Biz bu mücadeleyi başlattığımızda TİS yoktu. Uzun bir mücadele sonucunda elde ettik. Bedeller ödeyerek kazandığımız hakkımızdan geri adım atmayacağız. Büyün muhalefet partilerine karşı bir baskı var. Biz Tüm Bel Sen olarak mazlumun yanındayız. Fakat baskıya uğrayan bu arkadaşlar bir an önce oturup kendilerine gelmedi lazım. Bit an önce TİS masası yeniden kurulmalıdır. Özgür pazarlık hakkı mutlaka hayata geçirilmelidir" dedi.

Memurların örgütlü olduğu sendika CHP'li Güç'le görüşecek

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile görüşeceklerini açıklayan Filiz, "İzmir’de Karşıyaka, Buca, Bayraklı’da eylemlerimiz eş zamanlı olarak devam ediyor. CHP il başkanlığından randevu istemiştik. Buradan çıktıktan sonra saat 14’te CHP İl başkanlığında görüşme yapacağız. Bu görüşmeden de olumlu görüşme çıkmazsa İzmir CHP il Başkanlığı’na yürüyeceğiz. Görüşme ile ilgili Bilgilendirme yapacağız" diye konuştu.