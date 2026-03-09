Son Mühür- 10 Mart itibarıyla akaryakıt ürünlerinde uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi belli oldu.

Yapılan hesaplamalara göre motorinde oluşan 2,14 TL’lik zamın önemli bir kısmı eşel mobil sistemi kapsamında vergiden karşılanacak. Bu nedenle zam pompaya sınırlı şekilde yansıyacak.

Paylaşılan verilere göre 2,14 TL’lik toplam zammın 1,60 TL’si vergiden karşılanırken, tüketicinin pompa fiyatında hissedeceği artış 53 kuruş olacak.

Motorinde 2,14 TL’lik zam bekleniyordu

Akaryakıt piyasasında son günlerde petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle motorin fiyatlarında artış beklentisi oluşmuştu. Yapılan hesaplamalar sonucunda 10 Mart için motorinde toplam 2,14 TL’lik zam oluştu.

Ancak uygulanan eşel mobil sistemi devreye girerek zammın büyük bölümünü vergi kalemlerinden karşılayacak şekilde düzenlendi.

Bu kapsamda:

Toplam zam: 2,14 TL

Vergiden karşılanan kısım: 1,60 TL

Pompa fiyatına yansıyan zam: 0,53 TL

Eşel mobil sisteminde hala 2,32 TL’lik alan var

Hesaplamalara göre eşel mobil mekanizmasında henüz 2,32 TL’lik bir boşluk bulunuyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde motorin fiyatlarında oluşabilecek yeni artışların bir süre daha vergiden karşılanabileceğini gösteriyor.

Analize göre motorine toplamda 3,10 TL’lik yeni bir zam daha oluşursa, bunun 77 kuruşluk kısmı pompaya yansıyacak.

Bu seviyeden sonra ise eşel mobil alanının dolması nedeniyle yeni zamların doğrudan pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Mart ayında motorinde kademeli zam oluştu

Paylaşılan veriler, mart ayı içinde motorinde oluşan fiyat artışlarının büyük bölümünün vergiden karşılandığını ortaya koydu.

5 Mart

Toplam zam: 12,45 TL

Pompa fiyatına yansıyan: 3,11 TL

Vergiden karşılanan: 9,34 TL

7 Mart

Toplam zam: 4,55 TL

Pompa fiyatına yansıyan: 1,14 TL

Vergiden karşılanan: 3,41 TL

10 Mart

Toplam zam: 2,14 TL

Pompa fiyatına yansıyan: 0,53 TL

Vergiden karşılanan: 1,60 TL

Toplam artışın büyük kısmı vergiden karşılandı

Mart ayı içinde yapılan hesaplamalara göre motorinde oluşan toplam artış 22,24 TL olarak hesaplandı.

Artışın dağılımı ise şöyle oldu:

Pompa fiyatına yansıyan: 5,56 TL

Vergiden karşılanan: 16,68 TL

ÖTV payı: 13,90 TL

KDV payı: 2,78 TL