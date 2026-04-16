Voleybol Efeler Ligi Play-Off 5-8 etabı ikinci maçı heyecan dolu anlara sahne oldu. İzmir ekibi Altekma, İzmir’de İstanbul Gençlik'i konuk etti. Altekma, İstanbul Gençlik karşısında 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla seride 2-0 geriye düşen İzmir temsilcisi Altekma, 7-8’incilik etabına gerilemiş oldu.

Kritik mücadelenin adresi İzmir!

Karşılaşma, İzmir'İn Konak ilçesinde bulunan Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi’nde oynandı. Mücadelenin hakemleri Ahmet Oğuzhan Ünal ve Eyüpcan Kayışoğlu'ydu.

İzmir ekibi, taraftarı önünde seriyi eşitlemek için parkeye çıktı. Ancak Altekma, rakibi karşısında istediği oyunu parkeye yansıtamadı.

Setler nefes kesti!

Maçın ilk iki seti büyük çekişmeye sahne olurken, kritik anlarda hata yapmayan İstanbul Gençlik, her iki seti de aynı skorla kazandı. Set skorları 25-27, 25-27 ve 21-25 olarak öne çıktı.

Konuk ekip üçüncü sette de üstünlüğünü sürdürürken, karşılaşmayı 3-0 kazanan taraf İstanbul Gençlik oldu.

Altekma 7-8 etabında yer alacak!

Bu mağlubiyetin ardından İzmir ekibi Altekma, Play-Off 5-8 etabından elendi ve klasman mücadelesine yönlendirildi. İzmir temsilcisi, sezonu 7’nci ya da 8’inci sırada tamamlamak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyespor ile kozlarını paylaşacak.