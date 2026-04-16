Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Fabrikası, mülkiyet devri tartışmalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Söz konusu binanın Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde devredilmesinin ardından belediye işlemin usulsüz olduğu gerekçesiyle yargı yoluna başvurdu. Süreç devam ederken bina için tahliye işlemleri de başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü sabah saatlerinde polis ve çevik kuvvet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla bina ablukaya alırken, giriş çıkışlar engellendi. Operasyonun ardından işçiler ve CHP örgütü bina önünde direniş başlattı. Zaman zaman biber gazı ve müdahalelerin yaşandığı alanda tansiyon yükseldi.

Direnişin ilk gününde akşam saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay alanda yaptığı açıklamada nöbet tutulacağını duyurdu ve günler boyunca bina önünde kaldı. Çarşamba günü ise CHP İzmir İl Başkanlığı ve belediye öncülüğünde geniş katılımlı bir miting düzenlendi. Tugay burada yaptığı konuşmada mülkiyet devrine sert tepki gösterdi.

Süreçte AK Parti İzmir Milletvekilleri ile CHP’li isimler arasında da karşılıklı açıklamalar dikkat çekmişti. Mitingin ardından Tugay nöbeti CHP ilçe örgütlerine devrederek alandan ayrılmıştı.

Alanda nöbet sonlanacak, kampanyalarla devam edecek

Bugün ise CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın alana gelerek açıklama yapması bekleniyor. Yarın itibariyle nöbeti, işçilerin örgütlü olduğu DİSK devralacak. Edinilen bilgiye göre DİSK’in nöbeti sürerken CHP örgütü saat 19:00’da alanda bir açıklama yaptıktan sonra alandaki nöbeti sonlandıracak.

CHP örgütü ve Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’na ilişkin süreci saha çalışmalarına taşıyacak. Parti kaynaklarına göre kapmayanlar; mahalle ziyaretleri, esnaf buluşmaları, ilçe çalışmaları ve medya programları üzerinden sürdürülecek.