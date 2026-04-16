Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık’ın sırtlandığı İZKİTAP – 7. İzmir Kitap Fuarı, şehre tam anlamıyla bir entelektüel şölen vadediyor. "Acaba kimler var?" diye sorarsanız, liste epey kabarık. 200’e yakın katılımcı yayınevinden sahafına kadar her köşeyi kitapla dolduracak. Üstelik 400 civarında yazar, şair ve akademisyen sadece stantlarda değil, söyleşi ve panellerde de bizzat karşınıza çıkıyor. 500 etkinliğin planlandığı bu takvimde boş durmak neredeyse imkansız olacak.

Kimleri göreceğiz?

Fuara gitmek için çok sebebiniz var ama şu isimlere bir bakın: Ahmet Ümit’ten Ayşe Kulin’e, Coşkun Aral’dan Murat Menteş’e kadar edebiyatın ve düşünce dünyasının hem tanınan hem de kalemi çok sevilen isimleri imza günlerinde okurlarını bekliyor olacak. Ayrıca Saygı Öztürk, Mine Söğüt veya Yekta Kopan gibi isimlerin katıldığı oturumlar ise kaçırılmaması gereken oturumlar arasında.

Onur konuğu Oya Baydar olacak

Bu yılın onur konuğu koltuğunda, Türk edebiyatının o derin ve etkileyici sesi Oya Baydar oturuyor. Toplumsal değişimleri bireyin ruhuyla harmanlayan Baydar, 18 Nisan Cumartesi günü Ahşap Sahne’de okurlarıyla dertleşecek. Edebiyata bunca yıl emek vermiş bir ismi canlı dinlemek, sanırım fuarın en kıymetli anlarından biri olacak.

İlber Hoca için özel planlama

Maalesef geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, tarih deyince akla gelen ilk isim olan Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı da unutmadılar. Cumartesi günü, kendi adını taşıyan kütüphanenin önünde ailesiyle birlikte anılacak. Öte yandan fuar sadece yazıdan ibaret değil; Pakistan Pavyonu ve Mehmet Tüzüm Kızılcan Galerisi’ndeki seramik sergileri, gözlerinize de bayram ettirecek.

Çocuklar için de dolu dolu etkinlikler

İZKİTAP’ın bu yılki en güzel yanlarından biri de 23 Nisan ile kucaklaşması. Kültürpark, Bayram haftası boyunca çocukların ilk kitaplarını seçtiği, masal anlattığı ve yaratıcı drama ile tanıştığı koca bir oyun alanına dönüşecek. Atölyeler ve interaktif etkinlikler sayesinde 23 nisan çocukları teknolojiye ara verip deneyimsel anlar yaşayacaklar.

Kısa bir not, Fuar her gün 10.00 ile 20.00 arası ücretsiz olacak. Etkinliklerin detaylı listesine de kitapizmir.com adresinden ulaşabilirsiniz.