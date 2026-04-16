İzmir’in Çiğli ilçesinde bir gıda skandalı gün yüzüne çıktı. Çiğli'de faaliyet gösteren bir işletmede denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda ise gıda güvenliği açısından dikkat çeken bir ihlal ortaya çıkmış oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan son denetim listesinde, Çiğli'deki 'Dönerci Ali'nin Yeri' adlı işletmede tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı belirlendi.

Denetim sonuçları paylaşıldı!

Bakanlık tarafından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülen denetimler ve sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. 16 Nisan 2026 tarihli listede yer alan denetim sonuçlarına göre, Çiğli’de faaliyet gösteren 'Dönerci Ali'nin Yeri' adlı işletmede dana pide harcı olarak sunulan üründe tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu tespit edildi.

Tek tırnaklı eti nedir? Hangi hayvanları kapsar?

Bakanlık verilerine göre tek tırnaklı hayvanların hangileri olduğu belirtilirken o hayvanlar; at, eşek ve katır olarak ifade edildi.