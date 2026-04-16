İzmir’in kültürle ve tarihi mirası açısından önemli bir konumda olan Konak'taki Smyrna Antik Kenti kökenli mermer heykel başı, ABD’de bulunan Denver Art Museum koleksiyonundan çıkarıldı. Heykel başının Türkiye’ye iade süreci tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda eser, ait olduğu topraklara dönmüş oldu.

Uluslararası işbirliği öne çıktı!

Denver Sanat Müzesi yetkilileri tarafından, koleksiyonlarındaki Anadolu kökenli olduğu değerlendirilen mermer heykel başının Türkiye’ye ait olabileceği bildirildi. Bildirimin ardından iade süreci başlamış oldu. Bakanlık uzmanları incelemeler gerçekleştirdi. İncelemeler neticesinde, eserin İzmir’deki Smyrna Agora kazılarından çıktığı netleşmiş oldu.

Eserin kökenine ilişkin bulgular ise 934 yılında yayımlanan bilimsel raporlarla desteklendi. Akademik çevrelerin katkıları ve müze uzmanlarının hazırladığı detaylı analizler sonucunda bu tespit güçlenmiş oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise heykel başının yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

5’inci yüzyıla dayanıyor!

Uzman incelemeleri çerçevesinde mermerden yapılmış erkek başı, milattan sonra 5’inci yüzyılın ikinci yarısına dayanıyor. Yaklaşık 25 santimetre yüksekliğe sahip olan eserin boyun kısmının alt bölümünün kırık olduğu da tespit edildi.