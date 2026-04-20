Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de mülkiyet tartışmasına bir yenisi daha eklendi. Uzun zamandır İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında taşınmazların el değiştirmesi Meslek Fabrikası’nda başlamıştı. Binanın tapusu Beyazıt Vakfı’na geçmesiyle CHP örgütü, İzmir Büyükşehir Belediye yönetimi ve işçiler direniş göstermiş ve eylem başlatmıştı. İki hafta sürdürülen eylem geçtiğimiz hafta Cuma günü son bulmuştu.

Diğer yandan İzmir’in tarihi mirasları arasında yer alan Konak’taki Namazgah Hamamı’nı yakın zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyet gerekçesiyle almıştı. Meslek Fabrikası’nın ardından Namazgah Hamam’ı da bugün itibariyle devre dışı kaldı, kapatma süreci başladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyet hakkı gerekçe gösterilerek, alan için tahliye talebinde bulunulduğu ve mevcut kullanıma bugün itibariyle son verildiği öğrenildi. Hamam'ın Mart ayında bir vakfa tescil edildiği de öne sürülmüştü. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Hamam’ı ihale yöntemi ile kiralayacağı belirtildi.

Gözler diğer 2 yapıda!

Namazgah Hamamı ve Meslek Fabrikası'nın ardından gözler şimdi diğer yapılar olan, daha önce de mülkiyet tartışmalarında gündeme getirilen Egemenlik Binası ve Gasilhane'ye çevrildi. Büyükşehir yönetiminin Meslek Fabrikası'nda sergiledikleri gibi bir eylem ya da direniş gibi bir karar almadığı öğrenildi.

2024 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen tarihi Namazgâh Hamamı, bölgenin ihtiyacını karşılamak ve kadın istihdamına katkı sağlamak için Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından yeniden hizmete açılmıştı.