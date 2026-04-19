İzmir Konak’ta ne yenir ve nereler gezilir soruları, özellikle şehre ilk kez gelen gezginlerin arama motorlarında en çok sorguladığı başlıklar arasında. Tek bir günde gezilebilecek kadar kompakt olmasına rağmen birkaç güne yayılacak kadar zengin bir içerik sunuyor. İşte Konak gezisi için kaçırılmaması gereken adresler ve mutlaka denenmesi gereken lezzetler.

İzmir Konak gezilecek yerler

Rotayı Konak Meydanı ve Saat Kulesi ile açmak adettendir. 1901’de II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılı anısına inşa edilen kule, İzmir’in en bilinen sembolü. Hemen yanı başında Yalı Camii ve Konak İskelesi var; Karşıyaka’ya geçecek vapurlar buradan kalkıyor. Meydandan Kemeraltı’na adım atmak sadece birkaç dakika alıyor.

Kemeraltı Çarşısı, Türkiye’nin en büyük açık hava çarşılarından biri. Baharatçılardan kuyumculara, kitapçılardan halıcılara uzanan geniş yelpazesiyle saatlerce kaybolunabilecek bir labirent. İçinde yer alan Kızlarağası Hanı ise 1744’te inşa edilmiş; bugün gümüş takı dükkanları, hediyelik eşya tezgahları ve ünlü Kahveciler Sokağı ile hareketli bir durak. İzmir’in meşhur sakızlı Türk kahvesini burada tatmak mümkün.

Tarihi Asansör, Dario Moreno Sokağı üzerinde, iki yükseklik arasındaki yolu birbirine bağlıyor. En üst katındaki terastan İzmir Körfezi’nin tamamı seyredilebiliyor. Kadifekale, şehre yukarıdan bakan tepenin adı; Büyük İskender döneminden izler taşıyor ve gün batımında nefes kesen bir panorama sunuyor. Agora Ören Yeri, Roma döneminden kalan üç katlı yapısıyla dünyada benzersiz. Bunların yanı sıra Kordon Boyu yürüyüşü, Pasaport İskelesi, Konak Pier ve Alsancak Sevgi Yolu Konak rotasının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

İzmir Konak’ta ne yenir, en meşhur lezzetler neler?

Kumru listenin başında. Özel ekmeğe dizilen sucuk, salam ve kaşarla hazırlanan bu sandviç, şehrin sokak lezzetlerinin yüzü. Boyoz, sabah kahvaltılarının simgesi; çıtır dokusu ve yumurtayla birlikte servis edilmesiyle biliniyor. Gevrek, İzmir’de simide verilen isim; çayla birlikte tüketildiğinde gerçek tadına kavuşuyor.

Kemeraltı’nda söğüş ve midye dolma öne çıkan sokak lezzetleri. Konak Meydanı’ndaki Meşhur Hisarönü Şambalicisi, kaymaklı şambali tatlısıyla adını duyurmuş; tatlı seçenekleri arasında kazandibi ve halep tatlısı da var. Balık severler için Kordon’daki balık restoranları taze Ege mezeleri ve deniz mahsulleri sunuyor; İzmir tulumu, armola peyniri ve Ege otlarıyla hazırlanan zeytinyağlılar da mutlaka denenmesi gereken tatlar arasında. Kavurma türleri, ekmek dolması ve enginar da Ege mutfağının Konak’ta en güzel örneklerini veriyor.