Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in kültür sanat hayatına yeni bir soluk getirecek promiyer yolda.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, dönemin dört gözle beklenen dördüncü eseri olan "Halktan Biri" ile tiyatro tutkunlarını selamlamaya hazırlanıyor.

ABD’li yazar Sam Bobrick’in kaleme aldığı bu etkileyici yapım, izleyiciyi hem düşündürecek hem de sistemin çarkları içerisinde bir yolculuk sunacak.

Prömiyer 22 Nisan’da gerçekleşecek

İzmir Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), bahar ayına kararlı bir giriş yapıyor. Burak Şentürk’ün yönetmen koltuğunda bulunduğu "Halktan Biri", 22 Nisan akşamı İsmet İnönü Sahnesi’nde ilk kez izleyicilerin karşısına çıkacak.

Sahne ışıklarının parlamasıyla İzmirli sanatseverler siyaseti ele alan mizahın ve dramın bir arada olduğu kurguya tanıklık edebilecek.

Baskıcı lidere tek başına baş kaldırıyor

Oyun, sanatsever tutkunlarını yıllar öncesinin Amerika’sına ışınlıyor. Hikayenin merkezinde, manipülasyonlarla hükümete ulaşmış baskıcı bir lidere tek başına başkaldıran Travis Pine var.

Kendi dünyasında birisi olan Pine’ın, düzenin dayatmalarına karşı gösterdiği dik duruş, insanın gücünü ve vicdanın sesini düşündüren bir sürece kapı aralıyor.

Sahnede kimler olacak?

Oyunun hikayesini taşıyan iki güçlü karakter, tecrübeli oyuncuların becerileriyle can buluyor:

Travis Pine: Ayhan Anıl

Tom Walker: Murat Sönmez

Sahne havası yansıtacak

Sahnenin havası, oyunun geçtiği dönemi ve ruhu yansıtacak şekilde özenle dizayn edildi. Dekor tasarımında Anıl Işık, kostümlerde ise Deniz Bilgili'nin imzası var.

Işıklandırmada Uğurcan Uslu, canlı sahnelerin düzeninde Ruhat Kılıç Hosseini görev alırken, metnin yoğunluğunu inceleyen dramaturji çalışmasını ise Duygu Kankaytsın Çelenk yürüttü.

Gösterim takvimi nasıl?

22 Nisan’daki açılışın sonrasında tiyatro, yoğun bir programla izleyiciyle buluşmayı devam ettirecek. Mayıs başına kadar devam eden ilk gösterim günleri ise,

Nisan Ayı: 23, 24, 25, 26 ve 30 Nisan

Mayıs Ayı: 1, 2 ve 3 Mayıs şeklinde.

Biletlere nasıl ulaşılabilir?

Biletini erkenden ayırtmak isteyen tiyatro severler biletlerini;

Online: "kultursanatbiletizmirbel" adresi üzerinden,

Gişe: İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi ve Konak Vapur İskelesi gişelerinden fiziksel olarak da satın alınabilir.