Dünyaca ünlü enerji içeceği markası Red Bull’un küresel futbol organizasyonu heyecan dolu mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Red Bull Four 2 Score’un Türkiye finali İzmir’de yapıldı. Organizasyon büyük heyecana sahne olurken, şampiyonluğa ulaşan taraf Olympique Sivas oldu.

Final Konak Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı!

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen takımların turnuvada mücadele etti. Turnuvanın finali, İzmir'de Konak Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. İzleyicilerin etkinliğe yoğun ilgi gösterirken, final karşılaşmasında Athletico Trabzon ile Olympique Sivas kozlarını paylaştı.

Olympique Sivas kupanın sahibi!

Olympique Sivas final mücadelesinde rakibini geride bırakırken, Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıyı hanesine yazdırmış oldu. Sivas temsilcisi bu sonuçla birlikte, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etme yolunda büyük bir adım attı.

Hedefte dünya finali var!

Şampiyon ekip olan Olympique Sivas, ağustos ayında Toronto’da gerçekleştirilecek. Red Bull Four 2 Score Dünya Finali’nde Olympique Sivas, Türkiye adına sahaya çıkmış olacak.