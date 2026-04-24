Ata Demirer’in, Ferdi Özbeğen tarafından seslendirilen “Gündüzüm Seninle” şarkısının Altay SK tribünlerinde söylenmesiyle kulübe sempati duymaya başladığı belirtildi. Geçen yıl Altay 19on4 Store’dan alışveriş yapan Demirer’in, son günlerde Altay armalı kıyafetlerle verdiği pozlarla da bu ilgisini sürdürdüğü ifade edildi.

Demirer’in Altay’a olan sevgisini bilen teknik direktör Mehmet Can Karagöz’ün, kulübün malzemecisini arayarak forma, eşofman ve tişört gibi lisanslı ürünleri temin ettirdiği aktarıldı. Formanın yaklaşık 45 dakika içinde hazırlanarak Urla’ya motorla ulaştırıldığı öğrenildi.

''Yakında görüşeceğiz...''

Ata Demirer’in Altay SK’ın durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Siyah-beyazlı futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Demirer’in kulübe davet edildiği ifade edildi. Demirer’in yeni sezon öncesi İzmir temsilcisine başarı dileyerek, “Kümede kaldığınız için sizi tebrik ederim. Daha iyi yerlere geleceğinize inanıyorum. Yakında görüşeceğiz” mesajını paylaştığı aktarıldı.