Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'de sanatın adresi bu sefer seramik sanatı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen 2. Uluslararası Işık Seramik Yarışması Sergisi, Kültürpark Pakistan Pavyonu’nda yapılan törenle sanatseverlere "merhaba" dedi. Bu yılın teması ise, “Koruyamadıklarımız” oldu.

179 başvuru arasından 49 eser seçildi

Seramik sanatının yalnızca bir dekorasyon parçası değil, ne kadar etkili bir anlatım biçimi olduğunu gösteren sergide çocukluktan savaşa, toplumsal sorumluluktan kırılganlığa kadar birçok hassas konu işleniyor.

Fatih Şimşek ve Prof. Efe Türkel’in liderliğinde gerçekleşen projeye bu sene ilgi büyüktü. Toplamda 179 başvurunun gerçekleştiği yarışmada, jüri oylamasından geçen 49 eser Pakistan Pavyonu’ndaki yerini aldı.

Tema "Koruyamadıklarımız"

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, konuşmasına Nazım Hikmet’in sözleriyle başladı.

Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünün vurgulayan Okyay, en çok 23 Nisan haftasında "Koruyamadıklarımız" gibi bir temanın seçilmesinin raslantı olmadığını, çocuklarımıza ve geleceğimize dair sorumluluk hatırlatması yaptı.

Okyay aynı zamanda, Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmir’i sanatla nefes alan bir yere dönüştürme planının da altını çizdi.

Cumhuriyetin 102. yılına armağan ettiler

Yarışmanın mimarları Fatih Şimşek ve Prof. Efe Türkel ise süreçten bahsederken organizasyonu Cumhuriyetin 102. yılına armağan ettiklerinden bahsettiler.

Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği bu önemli haftada, seramiğin güçlü ama kırılgan yapısıyla toplumsal olaylara ayna tuttuklarını belirten ikili, ortak üretimin önemini vurguladı.

Ödüller sahiplerini buldu

Jürinin detaylı değerlendirmesinin ardından; Ali Uslu, Elçin Telli, Meltem Yalçın Giresunlu, Erhan Mızrak ve Eylem Orhan başarı ödüllerine hak görülen isimler oldu.

Ziyaret saatleri ne zaman?

Sanatseverlerin sergiyi 21 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyaret etme şanları bulunuyor. İZKİTAP – 7. İzmir Kitap Fuarı’na uğramak isteyenler, akşam saat 20.00’ye kadar gidebilecek.