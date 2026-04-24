Konak Kemeraltı çarşısı nasıl gezilir sorusunun en net cevabı, işe Konak Meydanı'ndan başlamaktan geçiyor. Saat Kulesi'ni arkanıza alarak Hükümet Konağı'nın yanındaki Anafartalar Caddesi'ne girdiğinizde, çarşının ana omurgasına adım atmış olursunuz. Bu cadde Kemeraltı'yı ikiye bölüyor ve hem kuzey hem güney yakadaki tarihi noktalara kolay erişim imkanı sunuyor.

Kemeraltı çarşısı gezi rotası nereden başlamalı?

Rotaya Konak Meydanı tarafından başladığınızda ilk durak Hisar Camii olabilir. İzmir'in en büyük camisi sayılan Hisar, 16. yüzyıldan kalma taş işçiliğiyle göz dolduruyor. Oradan Kızlarağası Hanı'na doğru ilerleyin. 1744 yılında Hacı Beşir Ağa tarafından yaptırılan bu han, Kemeraltı'nın simge yapısı sayılıyor. Avludaki kahve ocaklarında Türk kahvenizi yudumlayıp üst kata çıkın. Sahaflar, antikacılar ve değerli taş atölyeleri burada sıralanıyor.

Kemeraltı çarşısı rotasında hangi hanlar görülmeli?

Kızlarağası'ndan sonra Abacıoğlu Hanı'na yönelebilirsiniz. Restore edilmiş bu han, şık kafeleri ve butik dükkanlarıyla daha sakin bir mola imkanı sunuyor. Ardından Havra Sokağı üzerinden ilerleyip Balıkçılar Çarşısı'na geçin. Taze balık ve deniz ürünlerinin satıldığı bu sokakta havanın kokusu bile değişiyor. Ali Paşa Meydanı, öğle molası için ideal bir nokta. Meydandaki şadırvanın etrafındaki masalarda iskender ya da Manisa kebabı yiyebilirsiniz.

Kemeraltı çarşısında ne yemeli?

Yemek konusunda seçenek bolluğu var. İzmir'in simgesi boyoz, sabah saatlerinde en taze halini alıyor. Öğleye doğru tarihi lokantalardan birinde kumru yemek şart. Akşamüstü için ise yatık dönercilere uğrayın, 80 yılı aşkın ustalıkla hazırlanan dönerler bölgeye özgü bir tat sunuyor. Tatlı için Hisarönü Şambalicisi hâlâ favori duraklardan biri.

Kemeraltı çarşısı gezi süresi ne kadar olmalı?

Kemeraltı'yı yüzeysel bir turla gezmek için 3-4 saat yetiyor. Ancak hanları detaylı keşfetmek, esnafla sohbet etmek ve yemek molaları için tam bir gün ayırmak çok daha keyifli bir deneyim getiriyor. Pazartesi ile Cumartesi arası dükkanların büyük kısmı açık, Pazar günleri ise bazı mağazalar kapalı olabiliyor. Sabah 9 gibi yola çıkmak hem kalabalıktan kurtulmanızı hem de her noktaya uğrama fırsatı bulmanızı sağlar.