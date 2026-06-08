Geçtiğimiz sezonun son haftasında ligde kalmayı başaran İzmir temsilcisi Altay'da, yeni sezon hazırlıkları oyuncuların kişisel performans çalışmalarıyla erkenden başladı. Mevcut transfer engeli sebebiyle kadrosunu öz kaynak düzeninden yetişen gençlerle oluşturan siyah-beyazlılarda, futbolcuların form durumlarını korumak amacıyla çalışmalara ara vermediği bildirildi. Teknik direktör Mehmet Can Karagöz'ün de öğrencilerinin gerçekleştirdiği bu bireysel idmanları yakından takip ettiği ve takımın yeni sezona hazır bir şekilde girmesini hedeflediği kaydedildi.

Teknik Patron Karagöz gençleri kampa hazırlıyor

Takımın başında bulunan ve uzun yıllar maç analisti ile psikolojik performans danışmanı olarak görev yapan teknik direktör Mehmet Can Karagöz, oyuncularına bu süreçte zihinsel ve fiziksel olarak hazır kalmaları yönünde tavsiyelerde bulunuyor. Genç futbolcuların gelişimine büyük önem veren Karagöz'ün, önümüzdeki süreçte başlayacak olan yeni sezon kamp döneminde altyapıdan öne çıkan yeni isimleri de A takım kadrosuna dahil ederek değerlendirmeyi planladığı ifade edildi.