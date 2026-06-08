TFF 2. Lig ekiplerinden Altay’da şirketleşme ve yatırımcı bulma çalışmaları kapsamında hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Sinan Kanlı, kulüple yatırımcı olarak yakından ilgilenen Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Ahmet Nur Çebi ile daha önce İstanbul'da yaptıkları iki görüşmenin ardından bu kez İzmir'de bir araya geldi. Başkan Sinan Kanlı’nın Bornova’daki şirket ofisinde gerçekleşen zirvede, kulübün mevcut durumu ve yatırım şartları detaylı bir şekilde ele alındı.

Görüşmeler devam edecek

Gerçekleştirilen kritik toplantıdan henüz olumlu ya da olumsuz kesin bir sonuç çıkmadığı öğrenilirken, tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmek üzere sözleştiği bildirildi. Görüşmenin ardından kısa bir bilgilendirme yapan Kanlı ve Çebi, bunun uzun vadeli bir süreç olduğunu ve daha fazla detayın konuşulması gerektiğini vurguladı. Öte yandan ofisteki toplantıya Altay Genel Menajeri Atakan Atalay, Altay Mali İşler Müdürü Seçkin Kaykı ile Ahmet Nur Çebi’nin ekibinde yer alan Yavuz Engin, Ali Bayrak ve Selen Ersu da katılım gösterdi.