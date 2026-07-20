TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Altay'da yaprak dökümü ve belirsizlik sürüyor. Siyah-beyazlı kulüpte son olarak 20 yaşındaki sol bek İbrahim Kıravi, alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla yönetime ihtarname yolladı. Belirtilen süre içinde ödeme yapılmaması durumunda genç oyuncunun takımdan ayrılma hakkı elde edeceği öğrenildi. Altay altyapısına 2021 yılında katılan ve 2024'te profesyonel yapılan İbrahim, önceki sezon 2'nci Lig'de 3 maçta görev alırken, geçen sezon 3'üncü Lig'de 15 karşılaşmada forma giyip 1 gol kaydetmişti.

Kadroda ayrılık tehlikesi büyüyor...

Siyah-beyazlı ekipte daha önce Hikmet, Emre ve Ege alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmelerini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı. Benzer bir ayrılık riskinin Caner, Oktay ve İsa Toygar için de geçerliliğini koruduğu aktarıldı. Sözleşmeleri sona eren Yunus Efe ve Sefa takıma veda ederken, serbest kalma hakkı kazanan Ceyhun ve Özgür gibi tecrübeli futbolcuların geleceğinin ise belirsizliğini koruduğu belirtildi.