Son Mühür- Zamanla yıpranan ve altyapı ihtiyacı oluşturan cadde için Foça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kolları sıvadı. Zemin iyileştirmenin hemen arkasından hedef sıcak asfalt serim işlemlerinin kısa süre içerisinde bitirilmesi. Sonrasında iste ekipler yolun tam kapasiteyle vatandaşların hizmetine açılması planlıyor.

"Vatandaşlarımızdan gelen talepleri can kulağıyla dinliyoruz"

Gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Foça’mızın her köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yenifoça Değirmendere Caddesi, hemşehrilerimizin sıklıkla kullandığı, trafiği yoğun ve önemli güzergahlarımızdan biriydi. Zamanla yıpranan bu yolumuzu, kentimize yakışır şekilde modern ve güvenli bir altyapıya kavuşturuyoruz.

Amacımız, Foça’nın sadece eşsiz doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sağlam altyapısı ve konforlu yollarıyla da anılmasını sağlamak. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri can kulağıyla dinliyor, hizmetlerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz. İlçemizin farklı noktalarında planladığımız yol yenileme çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Yenilenen yolumuzun Yenifoça halkına ve tüm Foçalı hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum."