Türkiye’nin ve İzmir’in güzide spor kulüplerinden Altay Spor Kulübü’nde sular durulmuyor. Siyah-beyazlı camiada olağanüstü genel kurul sonrası başkan adayının çıkmamasıyla futbolcular takımdan birer birer ayrılıyor. Ödenemeyen maaşlar ve biriken borçlardan dolayı futbolcular takımda durmuyor. İzmir temsilcisinde Ege Parmaksız, sözlşemesini feshetti. Kariyeri ve sorumlulukları doğrultusunda ayrılık kararı almak zorunda kaldığını belirten genç futbolcu, Altay taraftarına teşekkür ederek kulübün yeniden hak ettiği yerlere ulaşacağına inandığını ifade etti. TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderdikten sonra sözleşmesini tek taraflı fesheden orta saha oyuncusu Ege Parmaksız, siyah-beyazlı camiaya yayımladığı mesajla veda etti.

“Hiç kolay olmadı”

Dört yıldır formasını giydiği Altay'dan ayrılmanın kendisi için zor olduğunu belirten 23 yaşındaki futbolcu, kulübün kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

“Bazen sorumluluk ile hareket etmek gerekiyor”

Ege Parmaksız, "Bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil. Çünkü Altay benim için sadece forma giydiğim bir kulüp değil; unutulmaz anılar biriktirdiğim, büyüdüğüm ve kendimi ait hissettiğim çok özel bir camia oldu. Bu ayrılık kararı, düşündüğümden çok daha zor bir karardı. Gönlüm her zaman burada kalmak istese de kariyerim ve hayata karşı taşıdığım sorumluluklar doğrultusunda, istemeden de olsa böyle bir karar almak zorunda kaldım. Hayatta bazen insanın duygularıyla değil, sorumluluklarıyla hareket etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Altay formasını giymek tarifsiz bir gurur”

Altay formasını taşımanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayan genç futbolcu, birlikte çalıştığı teknik ekip, takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti. Ege, açıklamasında, "Türk futbolunun en köklü ve en büyük formalarından birini taşımak benim için her zaman tarifsiz bir gurur ve büyük bir sorumluluk oldu. Sahaya çıktığım her an bu armaya layık olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya, son düdüğe kadar mücadele etmeye çalıştım” dedi.

“Altay taraftarına teşekkürlerini iletti”

Veda mesajında Altay taraftarına ayrı bir parantez açan Ege Parmaksız, desteklerinden dolayı teşekkür ederek kulübün geleceğine olan inancını dile getirdi. Genç futbolcu mesajında, "En büyük teşekkür ise iyi günde de kötü günde de takımını yalnız bırakmayan, bu büyük camianın gerçek gücü olan Büyük Altay taraftarına. Sizlerin önünde bu büyük formayı giymek benim için her zaman tarifsiz bir onurdu. Desteğinizi, sevginizi ve bana her zaman hissettirdiğiniz aidiyet duygusunu ömrüm boyunca unutmayacağım. Altay'ın yeri bende her zaman çok ayrı olacak. Bu büyük camianın yeniden hak ettiği yerlere ulaşacağına yürekten inanıyorum. Her şey için teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin” sözlerini kullandı.