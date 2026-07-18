Son Mühür / İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Yukarı Kızılca Mahallesi, yeniden maden tehdidi altında. Volcan Metal Madencilik Sanayi A.Ş.’nin Yukarı Kızılca’da Birinci Derece Doğa-Tarih Arkeolojik Sit alanında maden arama ruhsatı alması ve sondaj çalışmalarına başlaması yurttaşların büyük tepkisine neden olurken, vatandaş şirketin tüm itirazlara rağmen ağaç katliamına devam ettiğini ifade etti.

Yukarı Kızılca’da kurulmak istenen çinko ve bakır maden projesinin hem ağaçlara hem suya hem de bölgedeki arkeolojik sit alanına zarar verdiğini söyleyerek isyan eden vatandaş, şirket yetkilileriyle görüştü. Şirket yetkililerinden ‘Yaşlı ağaçlar kesiliyor’ yanıtı alan vatandaş, bugün çektiği görüntülerle yaşına bakılmaksızın pek çok ağacın kesildiğini videoyla kayıt altına aldı.

Mahallede yaşayanlar, orman yangınlarından gözleri gibi korudukları ağaçların tek tek kesilmesine tepki gösterirken yetkililere ‘Yardım’ çağrısı yaptı.

Hep birlikte haykıracaklar!

Maden aramalarının mahallenin ormanlık alanları, su kaynakları, yaban hayatı ve yaşamı tehdit ettiği için maden faaliyetlerine karşı imza kampanyası başlatılırken “Doğamızı, suyumuzu ve geleceğimizi koruyacağız” diyen vatandaş, 19 Temmuz pazar günü (yarın) saat 11.00’de köyün meydanında toplanarak “İzmir Kemalpaşa Yukarı Kızılca Köyü’nde madene hayır!” diye haykıracak.