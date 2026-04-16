Son Mühür - TFF 3. Lig 4. Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Altay’da, cumartesi günü oynanacak kritik Afyonspor karşılaşması öncesinde yönetimden dikkat çeken bir adım geldi. Başkan Sinan Kanlı, ligde kalmak için 1 puanın yeterli olacağı mücadele öncesinde futbolculara kişi başı 50 bin TL prim açıklayarak takımın motivasyonunu artırmayı amaçladıklarını duyurdu.

50 Bin TL'lik prim

Başkan Sinan Kanlı'nın açıklaması şu şekilde:

"Bu maç için çift prim belirledik. Futbolcu başına 50 bin TL'lik bir rakam söz konusu. Cumartesi günü oynayacağımız müsabaka, Büyük Altay için bir dönüm noktası. Kulübümüzün her ferdi bunun farkında. Aslında bu tablo ligin son maçına kalmayabilirdi ancak elimizde olmayan birçok sebep nedeniyle kaderimizi son müsabakada belirlemek durumundayız"