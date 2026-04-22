Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye'yi gururlandırdı. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda adını yeniden zirveye yazdırdı ve tarihe geçti. Kayaalp, kazandığı zaferle birlikte grekoromen stil 130 kg'da altın madalyanın sahibi oldu. Bu tarihi başarıyla birlikte ise 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Kayaalp'in bu başarısına tüm Türkiye'den tebrik mesajları yükselirken, İzmir'den de tebrik mesajları yükseldi.

Çankırı ve Saygılı'dan tebrik paylaşımı!

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Rıza Kayaalp'i başarısından dolayı tebrik etti. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çankırı, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 13. kez şampiyon olarak kırılması güç bir rekorla tarih yazan milli gururumuz Rıza Kayaalp’i yürekten kutluyorum." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "Rıza Kayaalp 13. kez Avrupa şampiyonu oldu. Milli gururumuz Rıza Kayaalp, Tiran’da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bir kez daha tarih yazdı; kazandığı altın madalya ile Avrupa şampiyonluklarında eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı. Tebrikler Şampiyon" ifadelerini kullandı.