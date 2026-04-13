3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta küme düşürülen Nazilli Spor’u hükmen 3-0 mağlup ederek 25 puana ulaşan Altay, ligde kalma mücadelesindeki rakipleri İzmir Çoruhlu FK (23) ve Afyonspor’un (22) galip gelmesiyle son haftaya düşme riskiyle girdi.

Ligin final haftasında cumartesi günü, 3 puan gerisindeki Afyonspor’u sahasında ağırlayacak olan İzmir temsilcisi, karşılaşmadan 1 puanla ayrılması halinde ligde kalmayı başaracak. Bu senaryoda puanını 26’ya çıkaracak siyah-beyazlı ekip, İzmir Çoruhlu FK’nın da sezonu 26 puanla tamamlaması durumunda ikili averaj üstünlüğü sayesinde kümede kalacak.

2 gol farkla yenilirse...

Nazilli Spor ve Bornova 1877’nin küme düştüğü grupta lige veda edecek son iki takım, Altay-Afyonspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor-İzmir Çoruhlu FK karşılaşmalarının ardından belli olacak.

İzmir Çoruhlu FK’nın galip gelememesi halinde, Altay sahasında Afyonspor’a tek farklı yenilse bile ligde kalmayı başaracak. Afyonspor’un Altay’ı iki farklı skorla mağlup etmesi durumunda ise siyah-beyazlı ekip, Çoruhlu’nun alacağı sonuca bakılmaksızın tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e düşecek. Altay’ın tek farkla mağlup olması ve Çoruhlu’nun kazanması halinde ise siyah-beyazlılar Afyonspor ile birlikte küme düşecek.

İzmir’in 112 yıllık köklü kulübü Altay, iç saha avantajını kullanarak 3’üncü Lig’de kalmayı hedefliyor.