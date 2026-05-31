Son Mühür- Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Türk gıda ürünlerinin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bilinirliğini ve tüketimini artırmak amacıyla yürüttüğü Turkish Tastes (Türk Lezzetleri) projesinin 6. yılında Şikago’da gövde gösterisi yaptı. Dünyanın en prestijli gıda organizasyonlarından biri kabul edilen National Restaurant Association (NRA) Show Fuarı’na katılan birlik, açtığı özel stantta Amerikalı şefleri ve gıda profesyonellerini ağırladı. Fuar kapsamında düzenlenen yarışmalarda yabancı şefler Türk ürünlerini kullanarak özel menüler hazırladı ve bu lezzetler ziyaretçilerden tam not aldı.

İhracat hacmi 750 milyon dolardan 2 milyar dolara yükseldi

Turkish Tastes projesi ilk başladığında Türkiye’nin ABD’ye olan gıda ihracatı 750 milyon dolar seviyesinde seyrediyordu. Yürütülen istikrarlı tanıtım ve tadım faaliyetleri sayesinde bu rakam kısa sürede 2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türk gıda sektörünün tüm alt kolları, ABD pazarında önemli ihracat artışları yakalamayı başardı.

Sektörün yeni hedeflerini açıklayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, ABD'nin yıllık 240 milyar doların üzerinde gıda ithalatı yaptığını belirtti. Öztürk, toplam 2 bin 245 firmanın katıldığı NRA Show Fuarı'ndaki etkileşimin ihracat rakamlarına hızla pozitif yansıyacağını ve yeni hedeflerinin bu pazarda 5 milyar dolarlık hacme ulaşmak olduğunu vurguladı.

Şeflerin menüleri ve diplomasi trafiği öne çıktı

Fuar boyunca Turkish Tastes standında Şef Greg Matchett ve Şef Kubilay Önder, Türk gıda ürünlerinin öne çıktığı özel menüleri ziyaretçilerin tadımına sundu. Düzenlenen şef yarışmalarıyla desteklenen bu tanıtım faaliyeti, kurumsal ve bürokratik düzeyde de yoğun ilgi gördü.

Şikago Başkonsolosu Tahir Bora Atatanır, Şikago Ticaret Ataşesi Ahmet Samet Tekoğlu ve Şikago Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu standı bizzat ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Resmi heyetlerin katılımı, yürütülen ticaret diplomasisine önemli bir destek sağladı.

ABD pazarı için üç büyük fuar kombinasyonu

Ege İhracatçı Birlikleri, 5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için Amerika kıtasında tek bir fuarla sınırlı kalmıyor. Birlik, pazar payını kalıcı hale getirmek adına New York Fancy Food Fuarı ile Kaliforniya’daki Natural Product Expo West Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonları düzenlemeye devam ediyor.

Bu büyük fuar organizasyonlarının yanı sıra, düzenlenen sektörel ticaret heyetleri vasıtasıyla Türk gıda ihracatçıları ile ABD’li ithalatçılar ikili iş görüşmelerinde (B2B) doğrudan bir araya getiriliyor. Bu stratejik hamleler, Türk gıdasının Kuzey Amerika pazarındaki konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor.

