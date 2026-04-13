Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan Ayı Meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleşti.

Toplantıda ‘iklim ve afete dayanıklı şehirler projesi kapsamında önemli bir kredi teklifi sunuldu. Dünya Bankası finansmanıyla İller Bankası A.Ş. yürütücülüğünde hayat geçirilmesi planlanan proje doğrultusunda, belediyenin 38 milyon avro tutarında kredi kullanılması gündeme geldi.

Önergede, söz konusu krediye ilişkin Alt kredi anlaşması ve eklerinin imzalanması, krediye teminat olarak proje gelirleri ile diğer gelirlerin gösterilmesi, borçlandırıcı işlemlerin yürütülmesi ve teminat hesabı oluşturulması gibi yetkilerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’na verilmesi talep edildi.

Meclise sunulan önerge, detaylı değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.