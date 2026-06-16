Son Mühür/Hüseyin Demir İkinci kez düzenlenen Egemen Çocuklar için Hentbol Şenliği, İzmir Alsancak Kordon’da Vapur İskelesinin karşısındaki çimlerde başladı. Büyük coşku ve heyecan içerisinde başlayan hentbol müsabakalarında minik sporcular yarışıyor. Organizasyonda yaklaşık 400 sporcu yer alırken İzmir dışından gelen misafir takımlar sahada boy gösterdi. Geniş bir katılıma sahip olan festivalde hentbol rüzgârı esiyor. İzmir ve ilçelerinden farklı okullardan turnuvaya katılan sporcular; dostluk içerisinde yarışırken çim alanda kurulan survivor parkuruna yoğun ilgi ve talep oluştu.

“Alsancak’ta hentbol rüzgarı esiyor”

İzmir’in ev sahipliğinde gerçekleşen hentbol şenliği; İzmir Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Hentbol Federasyonu, İzmir Valiliği bünyesinde gerçekleşiyor. İzmir’de hentbol son dönemlerde Göztepe Spor Kulübü’nün yükselişi ile önemli bir ivme kaydediyor. Türkiye Hentbol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Mutlu Altuğ, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Altuğ, organizasyonun temel amacının hentbol sevgisini toplumun farklı kesimlerini sevdirmek olduğunu belirtirken İzmir’de hentbol sevgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

“İzmir’de hentbol sevgisi artıyor”

İkincisi düzenlen hentbol şenliğinin İzmir’de hentbol sevgisini artırdığını, minik sporcuların keyifli vakit geçirdiğini belirten Türkiye Hentbol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Multu Altuğ, “Bu sene ‘Egemen Çocuklar Çim Hentbol Şenliği’ festivalimizin ikincisini düzenliyoruz. Geçen sene yine Alsancak Kordon'da aynı coşkuyu yaşadık. Bu sene organizasyonda 400’e yakın sporcunuz il dışından, İzmir'in il ve ilçelerinden katılım sağladı. Festivalimiz çok güzel, dört tane saha kurduk. Sahalarımızın isimleri; Simit, Gevrek, Boyoz ve İzmir’den oluşuyor… Tamamen İzmir'in hentbola olan sevgisini daha da ilerletmek, Türkiye çapında da bunu yaygınlaştırmak için düzenliyoruz. Çocukların çok mutlu olduğunu gözlemedik. Hentbolun dışında burada Survivor oyun alanı kurduk; çocuklar orada keyifle oyun oynuyorlar. Kendi şenliğimize ait marşımız var. Geçen sene de aynı marşla çıktık; Egemen Çocuklar Şenliği Marşı'mız” diye konuştu.

“Çok mutluyuz, çok gururluyuz”

​Organizasyonun bu sene tanıtımının daha iyi yapıldığını, farklı illerden gelen takımların mutlu olduklarını söyleyen İzmir İl Temsilcisi Mutlu Altuğ, “Bu yılki şenliğimiz biraz daha kapsamlı oldu. İzmir'de bütün billboardlarda, vapurlarda, metrolarda şenliğimizin duyurusu yapıldı. Vapurlar iskeleye yanaşırken bizim Egemen Çocuklar Marşı'mızı çaldılar. İl dışından ‘Biz de gelebilir miyiz?’ diye arayan antrenörlerimiz oldu. Birçok ilden gelen takımlarımız, misafirlerimiz var… Bugün minik, küçük, yıldız kategorisinde 64 maç oynanandı. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Destek olan, emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“İzmir, hentbolun gurur kaynağı”

​Hentbolun gelişimi için Göztepe’nin önemli başarılara imza attığını belirten Altuğ, “İzmir için büyük bir gurur kaynağı. Çok mutluyuz. Bizim amacımız, özellikle ben il temsilcisi olarak kendi adıma söyleyeyim; okul takımlarının, kulüp takımlarının sayısını artırmak, hentbolu yaygınlaştırmak, başarımızı daha da yukarılara taşımak istiyoruz. Tabii Göztepe bizim için çok önemli, gurur duyuyoruz. Milli takımımızla gurur duyuyoruz, Dünya Kupası'na gönderiyoruz. Hentbol adına güzel şeyler oluyor, olmaya da devam edecek” dedi.