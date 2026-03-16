ABD, İsrail ve İran üçgeninde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarıyla başka bir boyut kazanmıştı. Karşılıklı saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybederken, üst düzey isimler de hayatını kaybetmişti.

Son günlerde süreç ile ilgili NATO faktörü gündeme geldi. Son olarak Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından yapılan açıklamada, NATO müttefiklerinin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği ifade edilmişti. NATO faktörü ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ederken, bir açıklama da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den geldi.

NATO ile ilgili açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "NATO bir savunma ittifakıdır, müdahale ittifakı değildir. Bu nedenle, NATO'ya burada hiç ihtiyaç duyulmamaktadır. Riskleri ilk günden beri dile getirdim ve bu savaşın riskleri büyük, çok büyük. Burada askeri bir çözüm olmayacak, sadece siyasi bir çözüm olacak." ifadelerini kullandı.

