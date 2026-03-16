İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, yayımladığı mektupla bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müslümanlara ve İslam ülkelerinin yönetimlerine hitap eden Laricani, İran’ın ABD ve İsrail tarafından hedef alındığını savundu.

Laricani, müzakerelerin devam ettiği bir süreçte İran’a yönelik saldırı düzenlendiğini belirterek, bu saldırıların amacının ülkeyi zayıflatmak ve parçalamak olduğunu öne sürdü.

Açıklamasında, söz konusu saldırılarda bazı sivillerin ve askeri yetkililerin hayatını kaybettiğini ifade eden Laricani, İran halkının bu saldırılara karşı güçlü bir direniş gösterdiğini söyledi.

“İran halkı saldırılara karşı direndi”

Laricani, saldırıların ardından İran toplumunun birlik içinde hareket ettiğini vurgulayarak, ülkenin bu süreçte direniş gösterdiğini ifade etti. İran halkının güçlü iradesi sayesinde saldırıların hedeflerine ulaşamadığını savunan Laricani, yaşanan gelişmelerin bölgedeki dengeleri değiştirdiğini ileri sürdü.

“İslam ülkelerinden beklenen destek gelmedi”

Mektubunda İslam ülkelerinin tutumuna da değinen Laricani, birçok ülkenin İran’a yeterli destek vermediğini iddia etti.

Laricani, sınırlı sayıda siyasi açıklama dışında İslam dünyasından somut bir destek görmediklerini belirterek, bu durumun kendileri açısından dikkat çekici olduğunu ifade etti.

İslam dünyasına birlik çağrısı

İslam ülkelerine çağrıda bulunan Laricani, bölgedeki gelişmeler karşısında ortak hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. ABD ve İsrail’e karşı direnişin devam edeceğini belirten Laricani, Müslüman ülkelerin birlik içinde hareket etmesinin bölgesel güvenlik açısından önemli olduğunu söyledi.

“ABD’nin güvenilir bir müttefik olmadığı biliniyor”

Laricani açıklamasında, ABD’nin bölgedeki politikalarına da değinerek Washington yönetiminin İslam ülkeleri için güvenilir bir ortak olmadığını savundu.

İslam dünyasının geleceği için ülkelerin bölgesel dayanışmayı güçlendirmesi gerektiğini belirten Laricani, birlik içinde hareket edilmesinin hem güvenliği hem de bağımsızlığı sağlayacağını ifade etti.