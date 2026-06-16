Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Aliağa Belediyesi Spor Okulları’nın karate dalındaki öğrencileri, son dönemde katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri derecelerle dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Antrenörler Nezahat Ayhan ve Caner Karaca'nın öğrencileri, son olarak Türkiye Yıldızlar Ligi Karate 1. Etap Ege Ligi’nde yer aldı.

İzmir’de doyasıya rekabet

13-14 Haziran 2026 tarihlerinde İzmir Gaziemir Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuva oldukça çekişmeli geçti.

Bölgedeki dokuz farklı ilden toplam 951 sporcunun katıldığı bu büyük organizasyona Aliağa ekibi tam 29 sporcusuyla yerini aldı.

12 madalya kazandılar

Disiplinli çalışmaların karşılığını alan Aliağa ekibi, turnuvayı 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalya ile kapattı. Dereceye giren sporcuların isimleri ve kategorileri şu şekilde açıklandı;

Altın madalya kazananlar:

Ali Tuna Çetiner: 8 Yaş Sarı-Turuncu Kategori, 42 kg

Alparslan Yüksel: 8 Yaş Yeşil-Mavi Kategori, 29 kg

Göktuğ Kapıdaş: 10 Yaş Elit Kategori, 47 kg

Gümüş madalya kazananlar:

Salih Efe Bilgen: 7 Yaş Sarı-Turuncu Kategori, 38 kg

Rüzgar Duman: 10 Yaş Elit Kategori, 47 kg

Metin Ali Yaşar: 11 Yaş Elit Kategori, 52 kg

Bronz madalya kazananlar:

Emin Ekva Kömürkara: 7 Yaş Yeşil-Mavi Kategori, 32 kg

Umutcan Doğan: 11 Yaş Elit Kategori, 45 kg

Umut Emin Görgülü: 11 Yaş Sarı-Turuncu Kategori, 52 kg

Öykü Durudilek: 11 Yaş Elit Kategori, 35 kg

İrem Sena Saraçoğlu: 13 Yaş Yeşil-Mavi Kategori, 44 kg

Yağız Kerim Akarlı: 13 Yaş Elit Kategori, 45 kg

"Yeni başarılar ve şampiyonluklar kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Turnuva sonrası sporcularının performansını değerlendiren teknik kadro, kazandıkları başarının tesadüf olmadığını vurguladı.

Antrenörler, "Aliağa Gençlik Merkezi (AGM) ve Aliağa Yaşam Merkezi'nden (AYM) katılan tüm sporcularımızı göstermiş oldukları mücadele ve elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik ediyoruz.

Aliağamıza yeni başarılar ve şampiyonluklar kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca antrenörler, bu başarının arkasında belediyenin sağladığı imkanların da büyük payı olduğunu söyleyerek, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a özel olarak teşekkürlerini ilettiler.